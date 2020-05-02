 

Мурашко назвал количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России

02.05.2020, 12:30, Новости дня

От 1 тыс. до 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил в эфире канала «Россия 1», что в министерстве знают «про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких», передает РИА «Новости».

«Сегодня эта цифра колеблется от 1 тыс. до 1,3 тыс. Те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких», – сказал он.

Напомним, за сутки в РФ подтвердили 9623 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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