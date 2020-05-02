Жена Александра Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от коронавируса

02.05.2020, 12:30, Разное

Жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пояснила о смерти от коронавируса дедушки Юлия Векслера. Слова прощания с близким человеком она разместила в Instagram-аккаунте.

Младшая дочь безвременно умершей от рака актрисы Веры Глаголевой написала о трагическом событии в их семье. Несмотря на преклонный возраст, Юлий Векслер в 91 год обладал хорошим физическим здоровьем, «был бодр телом и духом». Скорбящая внучка информирует о «невероятной энергии и яснейшем уме» дорогого человека, упоминая, как ему хотелось увидеть еще одного правнука. «К сожалению, организм просто не справился», пишет беременная на последнем сроке супруга хоккеиста.

Звезда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с семьёй проживает в США. С Анастасией Овечкиной-Шубской хоккеист воспитывает двухлетнего сына Сергея, и супруги готовятся к рождению второго малыша. В своих письмах к родственникам молодая мама постоянно беспокоилась о мерах безопасности в связи с пандемией CoViD-19.