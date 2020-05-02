Дочь Юлии Началовой Вера майские праздники проводит в семье Евгения Алдонина

02.05.2020, 12:09, Разное

Дочь скончавшейся в минувшем году популярной эстрадной певицы Юлии Началовой Вера майские праздники проводит в семье отца, футболиста Евгения Алдонина. Много внимания девочка уделяет сводной сестре Анжелике, родившейся в конце ноября 2019 года.

Единственная дочь Юлии Началовой Вера после смерти матери много времени начала проводить с новой семьёй Евгения Алдонина. Некоторые источники сообщают, что у девочки сложились хорошие и доверительные отношения с супругой отца Ольгой. Также Вера любит играть с 3-летним братом Артёмом, а сейчас ещё и с подрастающей сестрой Анжеликой.

Недавно жена Алдонина Ольга в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшой материал, показав, с каким удовольствием и искренней радостной улыбкой дочь Юлии Началовой «возится» с младшей сестрой, лежащей в коляске. На выходные праздничные дни Вера в очередной раз приехала к родным, которые всегда тепло её встречают и стараются окружить заботой.