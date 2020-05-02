В ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию 2014 года в Одессе

02.05.2020, 12:08, Новости дня

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать события в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли десятки людей.

В организации указали, что «офис генерального прокурора (Украины) должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей 2 мая 2014 в Одессе и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от главного управления национальной полиции в Одесской области в главное следственное управление национальной полиции», передает РИА «Новости».

Указывается также, что суды должны информировать всех пострадавших, являющихся участниками процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без ненадлежащих задержек.

Миссия рекомендует Верховной раде рассмотреть возможность внесения изменений в процедуры специального судебного производства, что позволит осуществить полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был ли вынесен приговор по делу.

«Международное сообщество должно рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Украины относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены», – отмечается в заявлении.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ – прим.ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов.

Здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.