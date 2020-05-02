Американские военные разработали тест, который будет выявлять коронавирус через 24 часа после заражения

02.05.2020, 12:01, Новости дня

Ученые, работающие на вооруженные силы США, разработали новый тест на коронавирус, который может идентифицировать носителя вируса до того, как он окажется способен заражать окружающих. Об этом сообщает издание The Guardian.

Координаторы проекта рассчитывают, что анализ крови сможет обнаружить присутствие вируса уже через 24 часа после заражения и за несколько дней до того, как носитель способен распространить его среди других людей. Отмечается, что это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют выявлять имеющиеся тесты.

Исследованием занимается управление перспективных исследовательских проектов Пентагона, которое разрабатывает методы быстрой диагностики микробов и отравления химическими веществами. С началом пандемии коронавируса исследовательскую программу переориентировали на борьбу с COVID-19.

Специалисты ожидают получения разрешения на использование теста от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Издание пишет, что такое разрешение должно поступить в течение недели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на на утро 2 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 344 099 человек, умерло от COVID-19 238 775 человек, выздоровело 1 053 344.