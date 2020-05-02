 

Полякова просит власть разрешить концерты

02.05.2020, 12:01, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова призывает власть разрешить концерты в Украине. Об этом она заявила в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Прочла в интернете поэтапный план выхода из карантина. Так вот: офисы, бары, рестораны, метро начнут работать, а про шоу-бизнес, про культуру, про культурно-массовые мероприятия там не сказано ни слова. То есть мы, люди, которые собирают стадионы, которые являются рупорами, которые работают на днях городов, сел, участвуют в акциях в поддержку всего, – мы не существуем, в понятии народных депутатов нас нет”, – отметила она.

По словам певицы, в плане выхода из карантина нет ни одного слова о том, когда будут проводиться массовые культурные мероприятия.

“Я призываю весь культурных цех объединяться в профсоюз, чтоб создавать свой штат юристов, определяться с общими направлениями и требовать, чтобы власть нас видела. Пока я вижу: в том, как мы будем выходить из карантина, власть не видит нас”, – добавила она.

Участник группы “Антитела” Тарас Тополя также в эфире “Украины” сообщил, что все концерты его группы перенесли на сентябрь.

“Концерты завершились, они перенесены на сентябрь. Около 30 концертов перенесли на сентябрь, и у нас потери только от того, что мы вынуждены переформатировать все процессы, – около млн грн. У нас отмена концертов в Европе, неопределенная ситуация с концертами в США. Нам дали понять, что раньше сентября на концерты нельзя рассчитывать”, – отметил он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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