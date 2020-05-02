 

В Одессе отмечают годовщину трагических событий 2014 года, безопасность обеспечивают 1,5 тыс. правоохранителей

02.05.2020, 12:01, Новости дня

Сегодня в Одессе отмечают годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в пожаре в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. Полиция оцепила Куликово поле, пишет местное издание “Думская”.

К Дому профсоюзов пускают по два человека.

По данным издания, туда пришли пророссийски настроенные граждане, бывшие чиновники и нардепы. Позже к Дому профсоюзов подошли несколько десятков представителей националистических организаций – “Правого сектора”, “Украинской добровольческой армии”.

Правоохранители задержали пожилого мужчину, которые вел себя агрессивно и отказывался надевать маску, пишет “Думская”.

Безопасность граждан сегодня обеспечивают более 1,5 тыс. правоохранителей – сотрудники полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликово поля и в центральной части города, пишет пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители напомнили об уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, а также о карантинных мерах.

“Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций. Важно помнить, что сегодня от сознания каждого зависит не только мир и спокойствие в городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе”, – говорится в сообщении пресс-службы.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Вернувшийся с МКС российский космонавт доказал возможность работать на Марсе

22.04 / Ученый рассказал о подготовке СССР к высадке на Венеру

15.04 / В Германии задержали четверых граждан Таджикистана: их подозревают в подготовке терактов

27.04 / Apple отложила массовое производство новых iPhone из-за коронавируса

27.04 / Pampers отказалась работать с Тодоренко

07.04 / Космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

13.04 / Кремль оценил значение сделки ОПЕК+

03.04 / Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян

25.04 / “Испанка” многому научила Россию

13.04 / На авианосце ВМС США коронавирусом заразились 10% членов экипажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска