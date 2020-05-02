Животное в неволе не размножается

02.05.2020, 11:55, Разное

Вводные данные

Казалось бы, карантин — самое время для того, чтобы дать волю либидо: нет ежедневных изматывающих поездок в офис и на совещания, времени дома сколько угодно, а количество развлечений в четырех стенах, напротив, ограничено.

Отчасти так и есть. С введением режима самоизоляции продажи презервативов по стране резко поднялись: по данным РБК, они выросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам владельца одного из крупнейших в РФ секс-шопов Intimshop Дениса Железняка, почти равномерно выросли продажи по всем товарным категориям. Люди явно настроились серьезно.

С другой стороны, аргументы в пользу того, что сексуальная жизнь самоизолированных скорее находится под угрозой, тоже имеются.

Во-первых, стресс негативно влияет на либидо: в условиях, когда, как сейчас, высока неопределенность и есть много тревожащих факторов, люди меньше склонны хотеть секса.

Во-вторых, супруги с детьми и родственниками, живущими с ними под одной крышей, оказываются в изоляции в довольно большой компании любопытных людей. Обеспечить себе интимность в таких условиях может быть непросто. Более того, дети, лишенные привычных активностей, требуют внимания и сил.

В-третьих, изоляция может повлиять на отношения супругов. Рост случаев домашнего насилия достиг таких масштабов, что о нем в видеообращении в своем Twitter высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: “За последние несколько недель, по мере роста экономического и социального давления, мы видим пугающий общемировой всплеск домашнего насилия”.

Можно ли в принципе хотеть секса в настолько сложных условиях? И если да, как меняется сексуальное поведение?

“Похоже, что у большинства людей секса все же стало меньше, — рассказывает сексолог Амина Назаралиева. — Дают о себе знать усталость от постоянного присутствия рядом детей, тревоги, работы на удаленке и работы по дому. С другой стороны, у людей, живущих в карантине в одиночку, накапливается дикий голод даже не по сексу, но и просто по контакту и прикосновениям. Многие решают проблему с помощью секс-игрушек, просмотра порно, онлайн-секса. Заметно выросло число пользователей webcam-услуг. Кроме того, стало больше рискованного сексуального поведения: например, люди быстрее сближаются с незнакомцами, готовы на более смелые эксперименты. Многие жалуются, что мастурбировать уже надоело, но тем не менее, надо добавить, что самый безопасный партнер во время эпидемии — это ты сам”.

Теория и история

К сожалению, мы не можем обратиться к истории и посмотреть, как менялось сексуальное поведение людей во время предыдущих пандемий. Во время эпидемии Испанского гриппа, прошедшей по миру в 1918 году, рождаемость заметно снизилась. Но тогда сам вирус был причиной высокого процента выкидышей, кроме того, о сексуальном поведении это утверждает лишь косвенно.

Китайские ученые исследовали эффект землетрясения в 2008 году в Вэньчуане на сексуальную активность замужних женщин и обнаружили, что она существенно снизилась, причем не только в неделю, следующую за землетрясением.

До катастрофы 67% замужних женщин занимались сексом два и более раз в неделю. Через неделю после нее число женщин с такой активностью сексуальной жизни упало до 4%. Через месяц цифра выросла лишь до 24%.

Конечно, пандемия отличается от землетрясения. Тем не менее, травматичные события снижают сексуальную активность, а для людей, потерявших работу, вынужденных сменить место жительства, переживающих за близких, пандемия могла быть не менее травматичной.

Надо сказать, травма не только снижает сексуальную активность, она еще и меняет сексуальное поведение. Люди, пережившие сложные, тяжелые события скорее склонны к рисковому поведению, такому как незащищенный секс или секс под действием алкоголя и наркотиков. Сюда же можно отнести и готовность быстрее сходиться с незнакомцами, о которой говорила в своем комментарии Амина Назаралиева.

Отдельно стоит сказать об исследовании итальянских ученых, опубликованном в Psychiatric Times. Они пишут, что тревога играет существенную роль в развитии сексуальных расстройств, таких как расстройства либидо, возбуждения или аноргазмия. Словом, беспокойно читая о том, как выросло число заразившихся за сутки, сложно быстро переключиться и отлично провести время за жарким сексом.

Выводы

Что же делать со всем этим?