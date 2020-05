Хоккеист Арсен Хисамутдинов подписал контракт с “Монреалем”

02.05.2020, 11:54, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" в пятницу, 1 мая, заключил двухлетнее соглашение с 22-летним российским нападающим Арсеном Хисамутдиновым.

В прошлом сезоне Хисамутдинов играл за нижнекамский "Нефтехимик", в составе которого принял участие в 31 матче, забросил одну шайбу и отдал две результативны передачи. Также он выступал за ЦСК ВВС в ВХЛ, где набрал 13 очков за 14 играх.

The Canadiens agree to terms on a two-year, entry-level contract (2020-21 to 2021-22) with forward Arsen Khisamutdinov.#GoHabsGohttps://t.co/ihL3wXeufj

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 1, 2020

Ранее стало известно, что в систему "Монреаля" переходит голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Демченко. При этом спортивные права на вратаря в рамках КХЛ остаются у "Магнитки".