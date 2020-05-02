 

Сайт Defense One сообщил о слежке за сотрудниками российского ОПК

02.05.2020, 11:54, Новости дня

Пандемия коронавируса COVID-19 замедлила производство на многих предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, пишет американское издание Defense One. Такой вывод сделан на основании доклада компании геопространственной аналитики Orbital Insight.

Последней, как заявлено в статье, удалось получить от своих партнеров анонимные данные об использовании мобильных телефонов и обработать их с помощью технологий машинного обучения и науки о данных. Такие данные дают исследователям возможность отслеживания крупных трендов в передвижениях людей почти в реальном времени.

По утверждению Orbital Insight, компания отметила замедление производства на НПЦ "Салют", "Уралвагонзаводе" и "Гидромаше", тогда как на Казанском авиазаводе имени Горбунова значительного снижения рабочей активности, наоборот, не отмечено.

По словам старшего исследователя базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, неправительственной организации CNA Майкла Кофмана, он удивлен, что компании Orbital Insight удалось получить данные о российских пользователях сотовой связи, которые по закону должны храниться на серверах в России. "Это настоящая удача для тех, кого интересует уровень производства на предприятиях российского ОПК", — отметил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Испытания по использованию беспилотников в борьбе с коронавирусом прошли в России

22.04 / Times – Космические силы США собираются «глушить» спутники России и Китая

17.04 / Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

13.04 / В Москве за выходные выписали 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

14.04 / Американские эксперты – коронавирусный кризис угрожает рабочему классу, но власти США думают о топ-менеджерах

08.04 / Разъяснительная работа или штраф: полиция Москвы ловила нарушителей режима самоизоляции

29.03 / В Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании

05.04 / Обнаружены генетические маркеры близорукости

27.04 / В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России – актриса Жураковская

05.04 / Коронавирус ускорил наступление будущего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска