Сайт Defense One сообщил о слежке за сотрудниками российского ОПК

02.05.2020, 11:54, Новости дня

Пандемия коронавируса COVID-19 замедлила производство на многих предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, пишет американское издание Defense One. Такой вывод сделан на основании доклада компании геопространственной аналитики Orbital Insight.

Последней, как заявлено в статье, удалось получить от своих партнеров анонимные данные об использовании мобильных телефонов и обработать их с помощью технологий машинного обучения и науки о данных. Такие данные дают исследователям возможность отслеживания крупных трендов в передвижениях людей почти в реальном времени.

По утверждению Orbital Insight, компания отметила замедление производства на НПЦ "Салют", "Уралвагонзаводе" и "Гидромаше", тогда как на Казанском авиазаводе имени Горбунова значительного снижения рабочей активности, наоборот, не отмечено.

По словам старшего исследователя базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, неправительственной организации CNA Майкла Кофмана, он удивлен, что компании Orbital Insight удалось получить данные о российских пользователях сотовой связи, которые по закону должны храниться на серверах в России. "Это настоящая удача для тех, кого интересует уровень производства на предприятиях российского ОПК", — отметил он.