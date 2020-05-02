Повышает риск инсульта: врачи предупредили об осложнениях COVID-19

02.05.2020, 11:54, Новости дня

Снимки, которые повергли в ужас американских нейрохирургов. Сразу пять случаев инсульта у больных коронавирусом — и это только в одной клинике Нью-Йорка! Причем, все пациенты — люди среднего либо молодого возраста. Троим нет и 40.

"Мы видим, что коронавирусная инфекция способна поражать в том числе мозг. Очень беспокоит увеличение количества инсультов у пациентов, обратившихся к нам за помощью. Это нарушения мозгового кровообращения, в особенности у молодых людей, нарушение работы крупных сосудов", — прокомментировал Томас Оксли, руководитель неврологической реанимации в госпитале Mount Sinai.

Известно, что инфекция ни у кого не протекала в тяжелой форме, пациенты находились на домашнем лечении. Один точно страдает сахарным диабетом. Еще один — гипертонией. Эти заболевания повышают риск инсульта. А вот остальные на здоровье вообще не жаловались.

"Я сорокалетний, я пробегал марафон, работал инструктором по йоге, я веган! Конечно, я никогда не думал, что у меня может быть инсульт", — сообщил один из пациентов.

Врачи убеждены: коронавирус приводит к серьезным сбоям в работе кровеносной системы. Это подтверждает исследование голландских ученых. Они проверили почти две сотни COVID-положительных пациентов с пневмоний, и у 31 процента выявили тромботические осложнения. В каждом четвертом случае речь о закупорке легочной артерии.

Профессор миланского университета Джованни Ландони одним из первых обратил внимание на проблему. И вот, что он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Погода 24": "По всей видимости, вирус способен разрушать эндотелий, внутреннюю часть сосудов. В основном этот процесс отмечается в легких, но он может затронуть и любые другие органы. В результате происходит воспаление. Организм начинает реагировать на это, производить сгустки крови. Затем возникает уже сильная иммунная реакция, которая и вызывает реальные проблемы".

Ландони признается: пока не ясно, как лечить или предотвратить подобные тромбозы. Противовирусные препараты здесь, видимо, не помощники.

"Если сократить воспалительный процесс, возможно, этот тромбоз развиваться не будет. С другой стороны, есть группа антикоагулянтов, которые, в теории способны помочь. Мы должны сейчас осознать: эти процессы тромбообзразования — особенность течения именно новой коронавирусной инфекции. Причем, есть подозрения, что вирус может вызывать такую реакцию у большого процента пациентов", — считает Ландони.

Микротромбы препятствуют нормальному кровоснабжению легких. При пневмонии это сильно снижает шансы на выздоровление. По версии Ландони, аналогичным образом коронавирус может поражать мозг, сердце и почки.

Не случайно медики всего мира ищут способ быстро и радикально улучшить состояние больных с тяжелой формой COVID-19.

Как раз на неделе Минздрав включил в рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции терапию гелиоксом. Это отечественный метод. Разогретая гелий-кислородная смесь проникает во все отделы легких, заставляет их дышать, улучшает кровоснабжение. Температура может доходить до 100 градусов, однако пациент не испытывает дискомфорта.

Кому плохо и горячо, так это вирусу. Термогелиокс может снижать его активность. Экспериментально доказано: при температуре гелия +56 градусов за час гибнет около ста тысяч вирионов. Если разогреть смесь до +92, счет идет уже на миллионы.

Сейчас один аппарат гелий-кислородной терапии уже работает в "красной зоне" Склифа.

Текст:

Метеовести