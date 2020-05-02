«Ужасная звезда» и темная Луна – пророчества монаха

02.05.2020, 11:39, Разное

Это один из самых загадочных русских пророков. В русскоязычном интернете информация о нем появилась, благодаря книге итальянского писателя Ренцо Башеро о судьбе Санкт-Петербурга. Пророк Василий был русским монахом, родившимся в середине 17 века. Эту рукопись с его предсказаниями тайно вывезли в Европу.

Что же предсказал этот человек? Конечно, большинство предсказаний больше похожи на сказки, но я выделила из них самые интересные моменты, перекликающиеся с пророчествами других известных предсказателей.

1. Появление новой «ужасной звезды». Возможно, речь идёт про мистическую Нибиру, а быть может, про другой космический объект, но в предсказаниях говорится, что «от ее зловещего света будут гореть леса». Потом эта звезда удалится на безопасное расстояние или перестанет негативно влиять на нашу планету. Казалось бы, наступят благие времена, но на этом испытания человечества, уже изрядно поредевшего, не закончатся.

2. Луна потемнеет. Случится нечто, что спровоцирует жизнь людей в изоляции… в катакомбах. Начнутся многочисленные войны. Мир разделится на 5 частей. Значительно изменится ландшафт — не только России, но и всего мира.

По словам монаха Василия Монако, Чёрное море окажется у Урала, а Каспийское поднимется на высоту Волги. При этом появится множество новых рек и гор, многие исчезнут. И именно оттуда, с гор, а не из воды, выйдет новое человечество. Благодать зародится на Урале.