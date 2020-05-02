Собянин: коронавирусом заразились около 2% жителей Москвы

02.05.2020, 9:35, Разное

В Москве число заразившихся коронавирусом составляет примерно 2% от общего количества жителей города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, это минимальное значение среди других городов мира, которые поражены пандемией. Мэр также отметил, что в последние недели кратно повысилась диагностика COVID-19 методами КТ.

«Нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии», — заявил Собянин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ не зарегистрировано ни одного повторного случая заражения коронавирусом. Она также отметила, что человек может быть носителем COVID-19, даже если он чувствует себя здоровым.

Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заболевших – 57 300 человек из 114 431 по стране, а также по числу умерших с COVID-19 (695 человек из 1 169 по России). До 11 мая в Москве продлены ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом, в том числе пропускной режим для поездок на транспорте.

В связи с пандемией была приостановлена работа некоторых вестибюлей десятков станций столичного метро. Ранее были закрыты вестибюли на 32 станциях, с 3 мая приостановят работу еще 45.

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