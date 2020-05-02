«Вирус не дремлет!»: Звезда «СашаТаня» Алексей Климушкин в самоизоляции пытается не растерять «осколки позитива»

02.05.2020, 11:30, Разное

Алексей Климушкин, сыгравший отца-олигарха главного героя сериала «СашаТаня», 2 мая отмечает 55-летие. Ситуация в мире и России, связанная с коронавирусом, пугает актера, но он и в самоизоляции пытается сохранить «осколки позитива».

В карантинных условиях, считает знаменитость, и речи быть не может о шумной вечеринке с многочисленными друзьями и родственниками. Климушкин не нарушает самоизоляцию, понимая «важность сакрального момента». На вопрос журналиста, собирается ли он в день рождения связаться близкими по видеосвязи, актер пошутил, мол, боится заразиться даже по «Скайпу», а иногда надевает маску даже ночью – вдруг «вирус не дремлет».

В таких непростых условиях знаменитость старается не падать духом и «найти осколки позитива, надежды и счастья». Климушкин практически не смотрит телевизор, отдавая предпочтение YouTube-каналам, где находит себе по душе кино или документальные передачи, остальное его «не заводит». Актер слушает ученых, а политиков, не сумевших уберечь мир от пандемии, – лишь иногда, и только для того, чтобы посмеяться. Однако даже из уст известных специалистов по поводу коронавируса наиболее часто звучит: «Не знаю».

Пандемия негативно повлияла на творческие планы актера: не снимается «СашаТаня», отменилась работа в двух новых картинах. По мнению Климушкина, в наступившей реальности появится большой спрос на авторские проекты, поскольку мир меняется и прежним уже не будет никогда.