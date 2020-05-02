 

Автоновости: Модель Ford Puma ST готовится к выходу на рынок

02.05.2020, 11:05, Новости дня

Американская компания Ford объявила о скором выходе в продажу новой версии Puma с приставкой ST.

Предполагается, что первое поступление состоится на британском рынке к концу нынешнего года и главными конкурентами для модели станут кроссоверы Audi SQ2 и Hyundai Kona N. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 200 л.с. мощности. Автомобиль оснащается передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Среди новшеств указаны зауженная подвеска, жесткие пружины, усиленные тормоза и ряд других отличий.

Также следует выделить стильные легкосплавные диски, антикрыло и фирменные значки ST. В салоне применили крупную цифровую приборную панель, а также 8-дюймовый дисплей мультимедийного центра. Пока не рассекречена цена за новую модель Puma ST.



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