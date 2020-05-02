 

Новый кроссовер Chevrolet Bolt заметили на тестах

02.05.2020, 11:25, Новости дня

В Сети опубликовали снимки нового электрического кроссовера, который по габаритам превзойдет нынешний хетчбэк Chevrolet Bolt.

В свою очередь, разработчики активно занимаются подготовкой к выпуску паркетника, который удалось обнаружить в виде прототипа на дорожных испытаниях. Вместе с тем кузов имеет существенные скрытые элементы, однако можно увидеть некоторые сходства с моделью Chevrolet Bolt. Автомобиль не имеет ДВС, тогда как движение осуществляется исключительно при помощи электромотора.

Также эксперты указали, что модель имеет более расширенную колесную базу, чем у предшественника, а также усиленную батарею, которая позволит проехать на электротяге до 650 километров без подзарядки. Официальный дебют новинки может пройти к началу 2021 года.



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