 

Медики предполагают влияние психологических факторов на развитие геморроя

02.05.2020, 11:09, Разное

Заболевание, связанное с воспалением, тромбозом, патологической извитостью и расширением геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки, в основном диагностируют у людей, ведущих сидячий и малоактивный образ жизни. Однако у некоторых пациентов причины развития геморроя сложно понять, поэтому медики предполагают, что они могут скрываться в психологических факторах.
Некоторые специалисты считают, геморрой может развиваться вследствие пережитого гнева, паники перед расставанием, страха не успеть своевременно справиться с поставленной задачей либо из-за сложностей освобождаться от «накопленных образов и чувств». Согласно другой теории медиков, геморрой возникает у людей из-за скрытого стресса, возникающего на почве финансовой несостоятельности либо неумения принимать правильные решения. Возможным психологическим фактором, влияющим на развитие патологии, называют и неуверенность, неспособность смело выражать эмоции.

Кроме того, причина появления геморроя, по мнению специалистов, может быть сокрыта в подавлении эмоций. Человек, внешне не проявляющий радость, страх или другие переживания, как бы «маринуется» в собственных опасениях, что в итоге приводит к внутреннему дисбалансу и физическим проблемам.



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