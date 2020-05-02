«Откликаются трезвые и вменяемые кандидатуры»: Митя Фомин рассказал о поиске суррогатной матери

02.05.2020, 11:09, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель, актёр и телеведущий Митя Фомин в одном из недавних интервью рассказал, как продвигаются поиски суррогатной матери. Артист особо отметил, что его радует отклик «трезвых и вменяемых кандидатур», но окончательный выбор он пока сделать не готов.

46-летний Митя Фомин построил достаточно успешную карьеру, но вот радости отцовства до сих пор так и не испытал. Возможно, это и натолкнуло музыканта на мысль о рождении ребёнка суррогатной матерью, для чего он организовал поиски подходящей кандидатуры. Фомин всё ещё не определился, так как в текущей обстановке это сделать непросто. Несмотря на то, что на его запрос откликаются «трезвые и вменяемые кандидатуры», важен ещё личный контакт и симпатия, а вот с этим из-за введения карантинных мер и возникают сложности.

Митя Фомин говорит, что никуда не торопится, поэтому общаться с женщинами, готовыми стать суррогатной матерью, будет уже после снятия карантина. Более того, артист отмечает, «посреди новой чумы XXI века» спешить обзаводиться семьёй и детьми – «недальновидно и неблагоразумно».