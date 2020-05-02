В молочной промышленности Великобритании назревает «национальная катастрофа»

02.05.2020, 11:06, Новости дня

Резкое падение спроса на молоко в Соединённом Королевстве, вызванное мерами по борьбе с пандемией коронавируса, дорого обходится производителям молока, пишет Al Jazeera. Как передаёт корреспондент канала, владельцам ферм теперь приходится сливать молоко в отстойники, поскольку его никто не хочет покупать, а приостановить производство они не могут. Главы фермерских профсоюзов страны призывают власти принять меры, чтобы не допустить «катастрофы» в секторе.

Такого не захочет делать ни один хозяин молочной фермы — молоко тысячами и тысячами литров просто сливают в канализацию, потому что его не стал забирать покупатель и за него никто не заплатил. Робин Беттс — фермер и производит сыр, качество которого было отмечено различными наградами; две трети молока, производимого его коровами, идёт на оптовый рынок и на переработку.

РОБИН БЕТТС, хозяин молочной фермы, сыродел: Растишь телёнка, телёнок вырастает в корову, корова производит молоко. Таких коров кормишь, заботишься о них — и в итоге получаешь этот чудесный, удивительный продукт, замечательное молоко, которое мы к тому же и превращаем в сыр. И смотрите, до чего дошло, — нам приходится в буквальном смысле сливать его в отстойник. Вот оно у нас уже есть, охлаждено до температуры ниже 3 градусов, готово к продаже — а мы его выливаем.



Семья Беттс — среди тысяч британских фермеров, доходы которых резко сократились из-за последствий пандемии коронавируса. Ряд оптовиков и молокозаводов отложили оплату за товар или стали меньше платить, количество заказов от гостиничного бизнеса сильно упало, и тогда как некоторые производства можно при переизбытке приостанавливать, коров всё равно приходится доить.

ГРЭМ БРЭДЛИ, хозяин молочной фермы: Пекарни, кафе, рестораны, отели и прочие заведения прекратили закупать молочные продукты.

Проблемы молочной промышленности, а также то, как пустели полки в начале всей этой ситуации, хорошо демонстрируют, насколько замысловата производственно-сбытовая цепочка продуктов питания в целом. По словам критиков, в ней так много лишней бумажной волокиты, что поставщикам крайне трудно перенаправлять при необходимости свой товар.

ЭММА ХЭЙУОРД с репортажем из Линкольна: У супермаркетов в начале нынешнего кризиса продажи сильно выросли, однако в Великобритании примерно треть продуктов питания потребляется вне дома — а поскольку рестораны и прочие заведения общепита закрыты, рыночные условия для производителей кардинально поменялись.

Компания First Choice, которая в нормальных условиях поставляет продукты для дорогих ресторанов, попыталась заполнить нехватку спроса: карантинные меры могли бы довести предприятие до банкротства, но оно смогло подстроить свои производственные процессы под новые условия — а заодно и помогло выжить поставщикам, с которыми оно сотрудничает.

ДЭН МАККАЛОУ, руководитель First Choice: Мы, в общем-то, думали, что же нам теперь делать — и в итоге мы увидели потенциал доставки продуктов на дом и стали заниматься ей. Начали мы очень медленно: если не ошибаюсь, в первый вечер мы обработали где-то 20 заказов, во второй — 400, а потом дней пять нам поступало 800—900 заказов в день.

Лидеры фермерских профсоюзов Великобритании предупреждают: если не принять меры, всё может обернуться катастрофой. Фермеры славятся своим умением справляться с непредсказуемыми проблемами и выкручиваться даже в самые ужасные времена — и сейчас они надеются, что смогут пережить и такую бурю.

Эмма Хэйуорд, Al Jazeera, Линкольншир.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года.