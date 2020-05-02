Центральная Европа столкнулась с сильнейшей засухой за последние 500 лет

02.05.2020, 11:06, Новости дня

Ряд европейских стран, включая Чехию и Германию, переживают самую серьёзную нехватку воды с середины XVI века. В качестве причин бедствия эксперты называют низкий уровень осадков, сухую зиму и самый тёплый период с января по апрель за, по меньшей мере, последние 100 лет, пишет The Times.



Reuters

В середине 1540 года Центральная Европа настолько страдала от сильной засухи, что в некоторых городах вода стоила дороже вина. Озёрная рыба погибала, дым от лесных пожаров заслонял солнце, а Рейн сжался до маленького ручья, пишет The Times.

Почти 500 лет спустя некоторые части региона сталкиваются с самой серьёзной нехваткой воды со времён того знойного лета. Так, Чехия, по словам местных властей, переживает «катастрофу» из-за низкого уровня осадков, которая усугубилась сухой зимой и самым теплым периодом с января по апрель, по меньшей мере, за последнее столетие.

Уровень воды во Влтаве, которая проходит через Прагу, и Эльбе, которая течёт из Богемии в Северное море через Дрезден и Гамбург, время от времени падал почти до четверти от ожидаемого в это время года, отмечает издание.

Министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец заявил, что страну постигла «сильнейшая за последние 500 лет» засуха. «В настоящее время 80 процентов источников подземных вод находятся в состоянии от слабого до экстремального безводия, в основном из-за дефицита осадков, который накопился за шесть лет, и исключительно низкого снегопада за прошедшую зиму», — пояснил он.

По данным чешских учёных, на обширных территориях севера и востока страны наблюдается самая серьёзная степень засухи. Костры, которые обычно разводят 30 апреля в Вальпургиеву ночь, «чтобы отпугнуть чёрную магию», пришлось отменить в этом году, отчасти для того, чтобы уменьшить риск лесных пожаров.

Зима в Германии была более влажной, чем в Чешской Республике. Но в апреле в стране выпало всего 5% от среднего количества осадков. В городе Фирзен, находящемся недалеко от голландской границы, использовали водяную пушку для увлажнения деревьев, обращает внимание издание.

Существуют опасения, что изменение климата приводит к тому, что запасы подземных вод и состояние почвы ухудшаются с каждым годом. Однако, по словам The Times, в происходящем можно найти небольшое утешение: лето 1540 год стал благом для виноделов, который собрали невиданный «случающийся раз в тысячелетие» урожай.