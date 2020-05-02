 

Tesla продлила неоплачиваемый отпуск для сотрудников

02.05.2020, 10:53, Новости дня

Отправленные в неоплачиваемый отпуск из-за ситуации с коронавирусом сотрудники американской компании Tesla останутся без работы еще минимум на неделю, возобновление обычного режима работы автопроизводителя откладывается, информирует телеканал CNBC со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам.

В новом письме сотрудникам компании Tesla, полученном CNBC, указывается, что неоплачиваемый отпуск продлен минимум на неделю. Отмечается, что у работников «будет право на пособие по безработице», передает РИА «Новости».

При этом те сотрудники, которые работают удаленно, из дома, или те, которым необходимо приезжать на объект, должны продолжать работать в обычном режиме, пока не будет иных указаний от менеджера.

24 марта Tesla приостановила производство на своих заводах в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. По плану возобновление работы в обычном режиме должно было начаться 4 мая.

В начале апреля компания заявила, что снизит зарплату всем сотрудникам, а часть из них отправит в неоплачиваемый отпуск на период закрытия своих производственных мощностей в США из-за вспышки коронавируса.

После телекомпания CNBC со ссылкой на внутреннюю переписку компании сообщила, что Tesla отправила в неоплачиваемый отпуск половину сотрудников, работающих на продажах и доставке.

Ранее стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объявил распродажу имущества. До этого он призывал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса.



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