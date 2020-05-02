Психолог рассказала о необходимых для крепкого брака чертах характера мужчины

02.05.2020, 10:53, Разное

Психолог Анна Марковнина уверена, что сделать правильный выбор отца для своих будущих детей и верного спутника жизни, поможет внимательное отношение к важным чертам характера потенциального супруга. Не стоит тешить себя надеждой на кардинальные изменения личности в браке.

Прежде всего, напоминает специалист в области душевных проявлений, следует помнить, сценарий супружеских отношений формируется в сознании человека на примере его родителей. Поэтому так важно знакомство с образом жизни семьи, где рос и воспитывался избранник. Решающее значение для крепких отношений имеет совпадение базовых ценностей. Можно не разделять увлечение мужчины футболом, но ответственность за материальное благосостояние близких и взаимоотношения в семье должны находиться в центре внимания.

Зависимость от чужого мнения достаточно часто ведет к разрушению супружеских отношений. Брак, ставший «ареной битвы» между женой и родителями мужа или его друзьями, сложно назвать гармоничным. Не стоит льстить себе, считая, что в новых отношениях человек станет заботливым и щедрым, если в предыдущем браке он проявлял скупость и равнодушие. Вина за несостоявшийся семейный союз ложится на плечи обоих его участников.

Марковнина напоминает о важном умении находить компромиссные решения и выходить из спорных ситуаций с наименьшими потерями. «Долго и счастливо» не означает, что жизнь будет все время безоблачной. Умение сочувствовать, сопереживать близкому человеку, быть эмоционально вовлеченным в жизнь избранницы, психолог считает очень важной чертой характера мужчины, на которую стоит обратить внимание, когда возникает желание создать семью, передает издание «Слово и Дело».