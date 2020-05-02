Лидера КНДР показали на публике впервые за 20 дней

02.05.2020, 8:50, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике – после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты “Нодон Синмун”, передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность.

По данным ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном на фабрику приехали другие высокопоставленные чиновники, включая его сестру – Ким Ё Чжон. Некоторые эксперты полагают, что она могла бы сменить своего брата на посту лидера страны – в случае его неспособности исполнять обязанности. Когда Ким на торжественной церемонии открытия фабрики перерезал ленточку, присутствующие разразились аплодисментами и криками “Ура!”, сообщает ЦТАК.

Агентство не объяснило, почему Ким Чен Ына никто не видел несколько недель.

До этого в последний раз его показывали на совещании правящей Трудовой партии 11 апреля, когда обсуждалось противодействие коронавирусной инфекции.

Слухи и предположения о серьезных проблемах со здоровьем Кима (СМИ, в частности, писали о тяжелых последствиях якобы перенесенной им операции на сердце) начали распространяться после того, как он 15 апреля пропустил празднования по случаю дня рождения своего деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Этот праздник в КНДР считается самым главным.