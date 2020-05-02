 

“Ждем Ляшко, Тищенко и президента”. В Киеве рестораторы решили устроить пикник под Офисом Зеленского

02.05.2020, 10:49, Новости дня

Сегодня, 2 мая, под зданием Офиса президента Украины может появиться зона для пикников, которую устроят столичные рестораторы в знак протеста против запрета работы летних террас из-за карантина. Об этом 1 мая сообщил совладелец заведения Tarantino family Дмитрий Федотенков в Facebook. 

“Завтра, как и планировали, открываем летнюю террасу экспериментального типа. На площади перед Офисом президента. Наша заявка на светский ланч лежит в здании КГГА. Надеюсь, никаких сюрпризов и сложностей не случится”, – написал он.

Федотенков отметил, что все столики будут находиться на расстоянии более полутора метра, а официанты будут в масках и перчатках, как и гости.

“У кого масок нет – выдадим на входе. Руки смажем антисептиком. За столиком – не более двух человек. Все столы уже забронировали”, – сообщил ресторатор.

Он также добавил, что ждет в гости на мероприятие главного санврача страны и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей Минздрава и нардепа от “Слуги народа” и ресторатора Николая Тищенко.

“Отдельный стол забронировали для президента. Хочу подчеркнуть, что в Европе, а точнее, в Черкассах, уже работают летние террасы и никто не возбуждает уголовных дел, а бизнес получил возможность восстанавливать свою деятельность. Надеюсь, вскоре та же история случится и у нас”, – отметил он.

Уважаемые друзья! Завтра, как и планировали, открываем летнюю терассу экспериментального типа. На площади перед Офисом…

Posted by Dima Fedotenkov on Reede, 1. mai 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

По состоянию на утро 2 мая в Украине COVID-19 болеет 11 411 человек, всего с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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