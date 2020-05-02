 

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 41 человека, двое из них – священники

02.05.2020, 10:49, Новости дня

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась на 41 человека, пятеро из них – медики. Об этом 2 мая в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего, по словам Кличко, в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших за последние сутки 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, 19 мужчин возрасте от 21 до 84 лет.

“Один из них – из Киево-Печерской Лавры и один – священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в столице”, – добавил он.

По состоянию на утро 2 мая в Украине COVID-19 болеет 11 411 человек, всего с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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