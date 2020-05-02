“Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка”. В Офисе президента сообщили, что Трофимов не писал мэру Черкасс

02.05.2020, 10:49, Новости дня

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко при помощи смс-сообщений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ОП в своем Telegram.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко вечером 1 мая показал скриншот угроз якобы Трофимова. На скриншоте с телефона абонент “Сергей Трофимов” пишет, что в “следующий раз будут не приветы, а действия”. “Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты… Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?” – сказано в сообщении от “Сергея Трофимова”.

“Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями”, – говорится в сообщении Офиса президента.

Там напомнили, что правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса.

“Меры по смягчению карантина пока утверждены, они будут действовать на всей территории Украины”, – добавили в ОП.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее.