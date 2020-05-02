Начал работу посвященный празднованию 75-летия Победы раздел на сайте акции #МыВместе

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02.05.2020, 10:48, Новости дня

На сайте акции #МыВместе начал работу раздел, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В разделе можно получить информацию о крупнейших акциях, приуроченных к празднику.

На сайте отмечается, что в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом «многие из акций и мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и празднованию великой Победы, переведены в онлайн-форматы».

«Отметьте любимый праздник, почтите память павших в бою и вспомните подвиги великих героев, оставаясь дома», – указывается на странице.

Например, в разделе размещена ссылка и инструкция для участия в акции «Бессмертный полк-онлайн», в рамках которой 9 мая будет проведено онлайн-шествие.

Также опубликованы подробности о всероссийском исполнении песни «День Победы»: россиянам предлагается 9 мая в 19:00 выйти на балкон и спеть «День Победы», снять происходящее на видео и поделиться с друзьями в соцсетях.

Кроме того, сообщается об акции «Мечты победителей» и специальном фотопроекте «75 правил жизни победителей», которые стартовали 1 мая.

Напомним, народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поддержал идею исполнения 9 Мая песни «День Победы» с балкона. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой акции.



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