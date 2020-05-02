Минздрав рассказал, как будут ввозить незарегистрированные лекарства в Россию

02.05.2020, 10:42, Разное

Министерство здравоохранение РФ подготовило порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, на территорию страны, сообщает ТАСС. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества.

“Проектом постановления утверждаются правила ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также устанавливается порядок выдачи данных лекарственных препаратов пациентам”, – цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту постановления.

Если документ будет принят, то решение о необходимости закупки для пациента незарегистрированного в РФ препарата будут принимать врачебные комиссии медицинских организаций по медицинским показаниям. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу будет подаваться в Минпромторг и Минздрав. Минздрав РФ будет направлять дополнительные сведения в МВД для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками.

Срок действия постановления в случае его принятия запланирован с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года.

В подобных препаратах в РФ нуждаются не менее 2 тысяч детей, приводит ТАСС заявление представителей общественных организаций. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок “Клобазама” (международное непатентованное название препарата “Фризиум”).

Минздрав РФ также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в РФ сильнодействующих лекарственных препаратах.