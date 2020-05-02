Роспотребнадзор рассказал о лабораториях, делающих тесты на коронавирус

02.05.2020, 10:40, Новости дня

Только семь лабораторий в РФ могут поставить положительный тест на коронавирус без подтверждения в Роспотребнадзоре, заявил руководитель ведомства и Главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24". Попова отметила, что ведомство дает право на проведение тестирования, только если видит "стабильно высокий показатель достоверности тестов".

"На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений. Потому что у них процент точных результатов от 92 до 98. Это достаточно много. Мы наблюдаем в течение определенного периода, и как только лаборатория показывает, что она работает без ошибок и без сбоев — ей больше ничего не нужно подтверждать", – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что в РФ проведено 3,7 миллиона тестов на коронавирус.

Интервью Анны Поповой телеканалу "Россия 24" смотрите сегодня после 16 часов по московскому времени.