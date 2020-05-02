 

В Москве вылечились от COVID-19 еще 608 человек

02.05.2020, 10:40, Новости дня

Еще 608 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Количество выздоровевших в Москве, по ее словам, увеличивается с каждым днем.

Общее количество выздоровевших пациентов в столице увеличилось до 6374, приводит слова вице-мэра официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Ранее сообщалось, что за сутки 1 мая в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Это на 10 человек меньше числа пациентов, умерших за предшествующие сутки.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реальное число заболевших новым коронавирусом в столице составляет два процента от всего населения города. Это — результат скрининговых исследований, написал Собянин в своем блоге.

По словам Собянина, это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. По его словам, сдержать распространение инфекции удалось благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.

Штрафы от нарушителей режима самоизоляции пойдут на борьбу с COVID-19, рассказал мэр. Полученные средства потратят на лекарства, а также на лечение больных.



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