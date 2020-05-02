 

Подмосковные полицейские вернули матери сбежавшую четырехлетнюю дочь

02.05.2020, 10:40, Новости дня

Юная жительница подмосковного Солнечногорска удрала от родственников и по шоссе отправилась на поиски ушедшей на работу мамы. Неравнодушные водители предупредили стражей порядка о гуляющей налегке малышке, а те быстро забрали ее и отвезли к родительнице.

 

На кадрах видно, что девочка была одета в одну кофту, а нашли ее полицейские на АЗС в районе 43-го километра Пятницкого шоссе. Они усадили четырехлетнюю путешественницу в служебную машину, угостили конфетами и расспросили, после чего довольно быстро нашли ее маму.

Как выяснилось, женщина ушла на работу, а общество родственников ребенка быстро утомило, вот она и отправилась на поиски мамы и невесть как вышла на шоссе. Теперь 37-летней жительнице Солнечногорска грозит штраф не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Собянин объявил о начале выплат по безработице в упрощенном порядке

16.04 / Россия призвала не политизировать готовность Трампа поставлять медоборудование

29.03 / Найдена связь между бактериями в кишечнике беременных и сниженным риском аллергии у детей

13.04 / Испания разрешила выйти на работу сотрудникам некоторых предприятий

11.04 / В Москве растет число вылечившихся от коронавируса

25.04 / Второго за день депутата Госдумы госпитализировали с коронавирусом

08.04 / В военном параде в Калининграде примет участие легендарный танк Т-34

17.04 / Политолог объяснил «путаницей» публикации о переносе сентябрьских выборов из-за коронавируса

30.03 / Украинцы из-за карантина устроили бунт в аэропорту

24.04 / В Тбилиси предсказали серьезный удар отношениям с Киевом из-за Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска