Подмосковные полицейские вернули матери сбежавшую четырехлетнюю дочь

02.05.2020, 10:40, Новости дня

Юная жительница подмосковного Солнечногорска удрала от родственников и по шоссе отправилась на поиски ушедшей на работу мамы. Неравнодушные водители предупредили стражей порядка о гуляющей налегке малышке, а те быстро забрали ее и отвезли к родительнице.

На кадрах видно, что девочка была одета в одну кофту, а нашли ее полицейские на АЗС в районе 43-го километра Пятницкого шоссе. Они усадили четырехлетнюю путешественницу в служебную машину, угостили конфетами и расспросили, после чего довольно быстро нашли ее маму.

Как выяснилось, женщина ушла на работу, а общество родственников ребенка быстро утомило, вот она и отправилась на поиски мамы и невесть как вышла на шоссе. Теперь 37-летней жительнице Солнечногорска грозит штраф не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.