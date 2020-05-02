 

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, как можно «удалиться» из Сети

02.05.2020, 10:30, Разное

Некоторые интернет-пользователи предпринимают попытки полностью «удалиться» из Сети, но далеко не каждый знает, как это сделать правильно. Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, насколько это возможно и что нужно делать, чтобы достичь цели.
На сегодняшний день в РФ действуют законы, согласно которым каждый интернет-пользователь может при необходимости прекратить обработку его персональных данных компаниями, говорит Щельцин. В этом случае житель обязан связаться с технической поддержкой и направить в компанию письмо с соответствующей просьбой. Однако это не гарантирует моментального «удаления» информации о конкретном человеке из Сети, так как сначала запрос должен обработаться специалистами, после чего ещё некоторое время данные могут предоставлять по требованию правоохранителей.

По словам руководителя АНО «Цифровые технологии», иногда компаниями процесс «затягивается», а потому информация о пользователе может исчезнуть из оригинального источника, но по-прежнему сохраняется в «скрытой базе».



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