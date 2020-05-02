Дочь Кирилла Сафонова Анастасия показала стройную фигуру в купальнике на фоне океана

02.05.2020, 10:30, Разное

Дочь известного отечественного киноактёра Кирилла Сафонова Анастасия на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное дома в период самоизоляции. В кадре модель продемонстрировала стройную фигуру в купальнике на фоне океана.

Дочь Сафонова от первого брака, 25-летняя Анастасия, в прошлом году вышла замуж за Стивена Мерфи, финансиста из Ирландии и вместе с мужем живёт в США. Сейчас она, как и граждане многих других стран, вынуждена соблюдать введённые карантинные меры и находиться дома. В недавней публикации успешная модель показала, что даже в самоизоляции можно с пользой проводить время и, к примеру, получить хороший загар сидя на подоконнике. В кадре Анастасия Сафонова запечатлена на окне своего дома в сплошном чёрном купальнике и солнцезащитных очках на фоне океана. В подписи к посту дочь актёра с юмором заметила, что нашла отличный способ загореть во время самоизоляции не выходя из помещения.

Подписчики с восторгом оценивают фото, особо выделяя длинные ноги Сафоновой и её стройную фигуру, а некоторые просят поделиться советами, как сохранить формы, когда много времени проводится дома, и постоянно посещает желание что-нибудь съесть.