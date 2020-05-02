СК возбудил дело по факту взрыва на крупнейшей в РФ плавбазе в Приморье

02.05.2020, 10:16, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на плавбазе «Всеволод Сибирцев», в результате которого погиб один человек, сообщили в Дальневосточном Следственном управлении на транспорте.

В сообщении ведомства говорится, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»)».

По данным следователей, на судне, которое находилось на территории АО «Приморский завод», предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.

В результате один человек погиб и еще один госпитализирован с травмами.

Напомним, «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот» – это один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна – 179 метров, высота от киля до клотика – 45 метров, водоизмещение – около 26 тыс. тонн, ширина – 28 метров, экипаж – 600 человек.

Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.