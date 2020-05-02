Кейт Миддлтон поделилась необычными фото принцессы Шарлотты в ее день рождения

02.05.2020, 10:13, Разное

Пять лет назад второго мая на свет появилась принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Традиционно по случаю дня рождения своих детей герцогиня делится их новыми портретами, автором которых выступает сама, и сегодня исключение также не было сделано. На официальной странице Кенсингтонского дворца были опубликованы четыре фотографии принцессы Шарлотты, но в не совсем обычном формате. Cнимки были сделаны во время благотворительной инициативы, в которой Шарлотта приняла участие вместе с родителями и братьями – принцами Джорджем и Луи.

Еще на прошлой неделе семейство Кембриджей собрали пакеты со свежесделанной пастой и другой едой, а на следующий день, нагрузив провизией специальный фургон, в течение 2,5 часов развозили их старикам и нуждающимся семьям, проживающим в Сандрингеме и его окрестностях. Как известно, именно там, в поместье Анмер-холл, сейчас проводят режим самоизоляции Кейт и Уильям с детьми. А эта инициатива длится уже 5 недель: только за первую неделю было приготовлено и доставлено около 1000 блюд.

Напомним, 2 мая 2015 года принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями во второй раз, подарив принцу Джорджу сестру, а Великобритании – четвертую на очереди наследницу престола. В больнице Святой Марии в лондонском районе Паддингтон герцогиня Кембриджская родила дочь: как сообщил Кенсингтонский дворец на своей странице в Twitter, малышка появилась на свет в 8:34 утра по английскому времени, ее вес при рождении составил 3 килограмма 700 граммов.

Во время родов рядом с Кейт находился ее супруг, принц Уильям, который через несколько часов после появления на свет дочери покинул больницу Святой Марии и отправился в Кенсингтонский дворец за своим старшим сыном, принцем Джорджем. Уже к вечеру Джордж на руках у папы появился на пороге крыла Линдо, где находились его мама и сестра. Эта трогательная сцена напомнила присутствующим эпизод тридцатилетней давности, когда в 1984 году отец Уильяма принц Чарльз привел его в крыло Линдо, чтобы тот познакомился со своим новорожденным братом, принцем Гарри, и навестил маму, принцессу Диану.

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