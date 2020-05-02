Жителя Москвы ранили ножом за пакет с продуктами
02.05.2020, 10:09, Разное
Сегодня, 2 мая, стало известно о произошедшем в Москве инциденте, в результате которого житель столицы получил ножевое ранение. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, напал на мужчину, чтобы отобрать пакет с продуктами.
По информации «МК», инцидент с жителем столицы произошёл накануне 1 мая. На момент нападения неизвестного преступника житель возвращался с покупками из магазина. Злоумышленник напал на него, нанёс ножевое ранение в область живота, забрал пакет с продуктами и скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но данные о его состоянии на данное время отсутствуют.
Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия для выяснения личности нападавшего. Проверяются имеющиеся записи камер видеонаблюдения. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет