 

Жителя Москвы ранили ножом за пакет с продуктами

02.05.2020, 10:09, Разное

Сегодня, 2 мая, стало известно о произошедшем в Москве инциденте, в результате которого житель столицы получил ножевое ранение. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, напал на мужчину, чтобы отобрать пакет с продуктами.
По информации «МК», инцидент с жителем столицы произошёл накануне 1 мая. На момент нападения неизвестного преступника житель возвращался с покупками из магазина. Злоумышленник напал на него, нанёс ножевое ранение в область живота, забрал пакет с продуктами и скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но данные о его состоянии на данное время отсутствуют.

Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия для выяснения личности нападавшего. Проверяются имеющиеся записи камер видеонаблюдения. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.



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