В России действуют скидки до 5 тысяч рублей на смартфоны Xiaomi Mi 9T, Redmi 8 и Note 8 Pro

02.05.2020, 10:09, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi для поклонников бренда в РФ предлагает приобрести некоторые гаджеты по выгодной цене со скидкой до 5 тысяч рублей. Под акционное предложение попали три модели смартфонов – Xiaomi Mi 9T, Redmi 8 и Note 8 Pro.

Стоит отметить, что скидки на Redmi 8 и Xiaomi Mi 9T крайне ограничены по времени. Так, второй смартфон на официальном российском интернет-портале компании Xiaomi можно приобрести с экономией лишь 2 мая с 16:00 до 19:59 мск. Речь идёт о версии с ОЗУ/ПЗУ в 6/128 ГБ соответственно. Её стоимость упала с 28,9 тысяч рублей до 23,9. На вариацию того же гаджета с 64 ГБ флэш-памяти такое временное ограничение не распространяется, а вот скидка действует. То есть, смартфон сейчас доступен с ценником в 20,9 тыс. руб.

Redmi 8 с 4 ГБ оперативной памяти до 13:59 мск предлагается на 2 тысячи дешевле – за 9,99 тыс. руб. Вариация с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ по промокоду доступна за 7,79 тысяч.

Относительно Xiaomi Mi 9T известно, что на покупке версии с 6/128ГБ оперативной и встроенной памяти можно сэкономить 3 тысячи, а с 6/64 ГБ – 2,5 тыс. О временных рамках в этом случае ничего не сообщается.