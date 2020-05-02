«С днем рождения!»: Иван Янковский поздравил сестру Лизу

02.05.2020, 10:09, Разное

Удивительно трогательным поздравлением Иван Янковский порадовал не только сестру с 25-м днем рождения, но и своих поклонников. Целая серия совместных фотографий, которую актер опубликовал, позволяет увидеть их теплые отношения.

Новое поколение артистической династии Янковских выросло, а его представители стали очень добрыми и талантливыми людьми. Один из поклонников написал, мол, дедушка Ивана и Лизы Олег Янковский был бы безмерно рад тому, что продолжатели рода так дружны. Снимки с младшей сестрой не редкость в ленте актера. Один из них Иван Янковский сопроводил не менее проникновенными словами о том, что он не только любит её, но и гордится «мудрой не по годам» Лизой. Его родители – актер и режиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера являются прекрасным образцом для своих детей. Построить крепкую семью мечтает и их сын.



Иван Янковский уже несколько лет вместе с Верой Панфиловой. Она не только известна как дочь рок-звезды Константина Кинчева, но и как успешная актриса, сыгравшая главную роль в недавнем сериале «Про Веру». Своей свадьбой пара еще не порадовала фанатов, но Янковский-младший не скрывает мечты о дочери и сыне.