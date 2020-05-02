 

Honor анонсировал «Майские скидки» на брендовые устройства в России

02.05.2020, 9:53, Разное

Бренд Honor, подшефный компании Huawei, запускает для пользователей из РФ акцию, предусматривающую снижение цен на ноутбуки, смартфоны и «умные «часы. Мероприятие под названием «Майские скидки» продлится до 11 мая.

Акция запускается для пользователей официального интернет-маркета бренда в РФ. Производитель обещает в рамках «Майских скидок» удешевление до 5000 рублей на различную продукцию Honor, включая аксессуары. Например, стоимость смартфонов Honor 20, 20 Pro и 20S упала на 3000 рублей, а ноутбуков MagicBook и MagicBook Pro – на 5000 рублей.

В рамках акции дешевле можно купить и Magic Watch 2. Эти «умные» часы по скидке обойдутся на 1500 рублей дешевле. Снижены цены в рамках майской акции также на наушники и фитнес-браслеты Honor.



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