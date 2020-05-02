Toyota создала автомобиль для перевозки больных COVID-19

02.05.2020, 9:53, Разное

Компания Toyota презентовала созданный специально для Японии специализированный автомобиль, предназначенный для транспортировки пациентов с тяжелой формой COVID-19. По сведениям источников, машины будут работать в японской столице и двух соседних префектурах, оказывая оперативную помощь бригадам “скорой”.

Разработка инновационного автомобиля фирмой Toyota была реализована в рамках поддержки мировым брендом медицинских служб Японии. В частности, одиннадцать оборудованных компанией микроавтобусов Hiace обладают эксклюзивными техническими особенностями специально для обеспечения перевозки людей, зараженных коронавирусом нового типа. Авто имеют в своем оснащении эффективную систему вентиляции, заключающуюся в использовании специального агрегата, вытесняющего загрязненный воздух и предотвращающего его попадание в салон. Немаловажным является и факт, что задняя часть микроавтобуса отделена от отсека водителя прочной герметичной перегородкой, обеспечивающей необходимую безопасность людей внутри машины.

Сообщается, что первая партия микроавтобусов уже передана одной из больниц Токио, а следующие находятся на стадии изготовления. Кроме того, в рамках профилактической борьбы с SARS-CoV-2, филиалы японской корпорации начали производство медицинских защитных масок для лица, при этом производительность индустриальных мощностей анонсирована на уровне 40 тысяч штук данного СИЗ ежемесячно. Об этом пишет профильное интернет-издание Motor.ru.