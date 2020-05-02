После переезда в новый дом семья стала слышать смех и плач невидимого ребенка

02.05.2020, 9:36, Разное

Историю на днях пояснила пользовательница сайта Reddit с ником "jpanda". В прошлом году в сентябре она и ее муж купили себе новый дом – таунхаус и с тех пор с ними происходят странные вещи.

В доме живут они, их маленький сын и две их большие собаки. В доме 2 этажа и есть небольшой чердак.

"Когда мы переехали, нашему сыну было почти 3 года и он только начал говорить полными предложениями. В тот день он играл весь день без проблем, но когда стемнело, он начал вести себя нервно и очень не хотел идти в ванную комнату.

В какой-то момент он спустился вниз ко мне и спросил меня:

"Мама, ты это слышишь?"

"Слышу что, детка?"

"Маленький ребеночек плачет, мама".

Мой сын единственный ребенок в доме и вы можете себе представить мое замешательство от его слов. Я поднялась с ним наверх и спросила, где он это слышал. Я подумала, что может быть плач доносится от наших соседей (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Он взял меня за руку и потянул меня к нашей общей спальне, остановившись на пороге. Потом он показал на самый темный угол комнаты и сказал "Вон там, ребенок там плачет".

Я застыла на месте, но потом я попыталась привести мысли в порядок и сказала ему, что никакого ребенка на самом деле нет и что ему просто показалось. Однако сын продолжал регулярно говорить то же самое на протяжении целого месяца, прежде чем наконец перестал.

В течении этого времени я проверила весь дом и провела свои исследования на тему того, кто здесь раньше жил. Я выяснила, что в этом доме никто не умирал и я не смогла найти информации о том, что тут когда-то жил маленький ребенок.

Наконец сын перестал рассказывать о нем, но спустя несколько дней после этого я стала слышать странный царапающие звуки с потолка прямо над моей кроватью. Они шли с чердака. Я пояснила о них мужу и он подумал, что к нам на чердак забрался енот или белка. Спустя пару дней он залез на чердак и проверил там все. Там никого не оказалось.

Обычно я сплю крепко, но теперь не менее двух раз в неделю я стала просыпаться от этого слабого царапающего звука над моей головой. Я сделала все возможное, чтобы игнорировать его и продолжать спать, и в конце концом мне удалось это, стало спокойнее.

Я всегда ощущала себя неуютно на втором этаже, но я приписывала это прошлым паранормальным переживаниям, которые были у моем детстве и от которых я выросла немного параноиком. Однако теперь я думаю, что мои ощущения были верными.

Несколько месяцев назад мы с мужем вспоминали о том, что наш сын в прошлом году рассказывал о плачущем младенце, и тогда же я упомянула, что однажды я внезапно проснулась и обнаружила. что я лежу на своей кровати на самом краю, а моя нога вообще свисает с края, словно за нее меня кто-то тащил. При этом я не помню ничего о том, чтобы меня тащили.

Мой муж, услышав это, нахмурился и сказал, что у него тоже был в этом доме странный случай. Он рассказал, что однажды проснулся где-то в 2:30 или 3:00 ночи и увидел, что с его стороны возле кровати стоит человеческая фигура. Он описал ее полностью черной и не мог разглядеть лицо или отличительные черты.

Он резко дернул ногой, чтобы пнуть фигуру, решив, что в дом залез грабитель, но его нога полностью прошла через фигуру. Это напугало его немного, однако он настолько твердо верит в то, что призраков не существует, что просто решил, что это сон, а потом перевернулся на другой бок и продолжил спать.

И вот вчера произошло то, что послужило причиной, почему я решила написать обо всей этой истории. Вчера была сильная гроза, которая прошла через весь наш регион. Было очень темно и на небе гремел гром. Из-за эпидемии коронавируса я работала дома и в то утро моя мама пришла ко мне, чтобы забрать моего сына на время моей работы. Таким образом меня во время работы никто не беспокоил.

Прошло несколько часов после ухода мамы с моим сыном и я сидела за своим столом и работала, когда вдруг услышала негромкий голос, который пробормотал "Мама?". Самое ужасное было в том. что это звучало очень похоже на голос моего сына. Я тут же обернулась, чтобы сказать ему, что он должен уйти в свою комнату и не мешать маме работать, но я тут же вспомнила, что дома никого нет и сына забрала мама. Когда я обернулась, там было пусто, никого. В доме была лишь я одна и наши собаки.

В тот момент я отмахнулась от этого, решив, что это игры моего разума, однако один из моих псов внезапно вскочил между мной и дверью в коридор и шерсть встала на нем дыбом, а потом он начал тихо рычать. Меня это обеспокоило, но даже тогда я не приняла это всерьез и лишь сказала ему прекратить. Пес послушался, лег на пол, но не переставая продолжал смотреть в пустой коридор.

Прошел час. Я беседовала по компьютерному чату со своим коллегой по работе и они прислали мне смешное сообщение, от которого я засмеялась. И тут же я услышала другое хихиканье, тоненькое, оно звучало как смех моего сына и шло из коридора. Словно мой сын вышел из своей комнате и засмеялся в коридоре. Но сын по прежнему находился в доме моей мамы.

Прошло еще минут 10 и тут я слышу как внизу на первом этаже что-то громко загремело. Я сорвалась с места и побежала туда и мои две собаки помчались впереди меня. Я увидела, что на полу гостиной в самой середине валяется мой джойстик от PlayStation, который до того всегда лежал на приставке позади телевизора.

Это заставило меня заледенеть от страха. До того я еще не сталкивалась с тем, что вещи в нашем доме двигаются сами по себе. У меня началась паника. Я позвонила мужу, который в тот момент ехал домой с работы, и он сказал, что скоро будет у меня. Когда он приехал домой, я успокоилась и больше ничего странного не было.

Все это происходило вчера днем в промежуток между 14.00 и 16.30 во время большой грозы. Теперь я пытаюсь понять что это такое. может ли это быть какой-то демон, который подражает голосам или это какое-то иное проявление зла.

Я не знаю, стоит ли мне беспокоиться и что вообще надо делать в такой ситуации. Я не хочу пугать сына и мы сейчас не можем переехать в новый дом. Но теперь я боюсь находиться тут одна".