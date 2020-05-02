Сутки на Донбассе. 24 обстрела боевиков, ранены трое украинских военных

02.05.2020, 9:35, Новости дня

За прошедшие боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

“Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности”, – говорится в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь неподалеку Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского и Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Крымского, Пивденного, Мироновского, Новотошковского, хутора Вольный, Травневого.

Потери противника уточняются.

Сегодня после полуночи зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня. Оккупационные войска вели обстрелы вблизи хутора Вольный, Крымского, Орехово, Пивденного, Авдеевки. Ранения получил один украинский военный.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.