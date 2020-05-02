 

В Украине за сутки зарегистрировали 550 случаев COVID-19, умерли семь человек

02.05.2020, 9:25, Новости дня

В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего с начала эпидемии 279 умерли (+7 за последние сутки), 1498 (+85 за сутки) – выздоровели. 

По регионам картина с COVID-19 такая: 

Винницкая область – 427 случаев;
Волынская область – 315 случаев;
Днепропетровская область – 436 случаев;
Донецкая область – 70 случаев;
Житомирская область – 393 случая;
Закарпатская область – 496 случаев;
Запорожская область – 267 случаев;
Ивано-Франковская область – 942 случая;
Кировоградская область – 394 случая;
город Киев – 1494 случая;
Киевская область – 747 случаев;
Львовская область – 465 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Николаевская область – 140 случаев;
Одесская область – 329 случаев;
Полтавская область – 212 случаев;
Ровенская область – 689 случаев;
Сумская область – 105 случаев;
Тернопольская область – 823 случая;
Харьковская область – 311 случаев;
Херсонская область – 121 случай;
Хмельницкая область – 98 случаев;
Черновицкая область – 1745 случаев;
Черкасская область – 304 случая;
Черниговская область – 51 случай.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 1. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состояниюна на утро 2 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 344 099 человек, умерли от COVID-19 238 775 человек, выздоровели 1 053 344.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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