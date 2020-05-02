За сутки в Украине госпитализировали 117 заболевших COVID-19

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02.05.2020, 9:35, Новости дня

Среди 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по всей Украине 17 детей и 96 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки госпитализировано 117 человек, 85 – выздоровело.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 11 411 человек, из них 771 ребенок, 2250 медработников.

За последние сутки было проведено 5399 исследований методом ПЦР. Больше всего новых случаев зарегистрированы в Черновицкой, Днепропетровской и Закарпатской областях, добавил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 2 мая в Украине COVID-19 болеют 11 411 человек, всего с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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