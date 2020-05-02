 

Средства от штрафов за нарушение самоизоляции решили направить на борьбу с коронавирусом

02.05.2020, 9:30, Новости дня

Все средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве используют для закупки лекарств для борьбы с коронавирусом, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

Фрагмент интервью был показан в эфире телеканала «Россия-24». Собянин заявил, что «все средства (…) от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда», передает ТАСС.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в столице ежедневно на протяжении недели составляют около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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