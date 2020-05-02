Кето-диета может быть опасна для костей спортсменов

02.05.2020, 9:30, Разное

Кетогенная диета, которая богата жирами и содержит минимальные количества углеводов, может оказаться опасной для здоровья костей спортсменов. Участники нового исследования, которое опубликовано в журнале Frontiers in Endocrinology, профессионально занимались спортивной ходьбой.

Кетогенная диета быстро приводит к «сжиганию» запасов углеводов в организме, после чего основным источником энергии становятся жиры. Некоторые спортсмены обращаются к такой диете с расчетом на то, что это поможет улучшить спортивные результаты.

На то, что кето-диета может негативно влиять на плотность костей, указывали некоторые исследования, проведенные ранее. Например, у детей, которые следовали кето-диете для предупреждения приступов эпилепсии, наблюдалась тенденция к потере костной ткани.

Для нового исследования австралийские ученые наблюдали за группой спортсменов. Половина исследуемых (15 человек) выбрала придерживаться кето-диеты, вторая – своей обычной диеты, без ограничений в углеводах.

Ученые провели анализы крови участников до начала эксперимента, а затем – через три недели интенсивных тренировок на фоне соблюдения одной из диет.

Костная ткань активна: она постоянно меняет свою структуру в ответ на различные стимулы. Авторы исследования измеряли в крови участников уровни маркеров, которые связаны с распадом костной ткани, ее перестройкой и обменом веществ в ней.

В анализах спортсменов, которые следовали разным диетам, были обнаружены отличия. У участников, которые получали кето-диету, увеличились показатели маркеров распада костной ткани, а уровни маркеров формирования костей снизились. В крови участников второй группы показатели практически не изменились. То есть, кето-диета была связана с признаками повреждения костей.

«Мы предполагаем, что кето-диета может влиять на метаболизм костей из-за эффекта низкой доступности углеводов на некоторые гормоны, наряду с другими факторами», сказала NewYorkTimes Луиза Барк (Louise Burke), глава отдела спортивного питания Австралийского института спорта.

В этом исследовании ученые не проверяли плотность костной ткани непосредственно и не изучали изменения костей после трех недель эксперимента. Поэтому более продолжительные научные работы должны уточнить, насколько долгим и выразительным может быть эффект кето-диеты на кости спортсменов.