 

“Я жирненькая и веселенькая!”: Анна Грачевская объявила двухнедельную “голодовку”

02.05.2020, 9:30, Разное

Популярная ведущая Анна Грачевская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своем уходе на двухнедельное голодание. Таким образом знаменитость планирует убрать “лишние килограммы”, набранные за месяц самоизоляции.
Телезвезда сообщила, что вышеуказанное мероприятия будет проводить в условиях специализированного центра за городом. Сопроводив пост эффектным фотоснимком живой природы, 33-летняя экс-супруга Бориса Грачевского призналась, что окружена замечательными естественными красотами и “вкусным воздухом”. Также телеведущая упомянула, что ранее уже прибегала к опыту трехдневного и семидневного голодания, однако за счет употребления лишь питьевой воды в течение 14 дней она собирается кардинально сбросить свой вес, называть который не захотела даже любимым подписчикам. Иронично “поблагодарив” за свои лишние килограммы карантин, знаменитость заявила, что преисполнена оптимизма. “Я жирненькая и веселенькая!” – резюмировала Грачевская свои откровения.

Фолловеры поддержали звезду в её непростом начинании. Многие из поклонников отметили, что и сами неоднократно практиковали опыт целебного голодания, однако двухнедельный срок считают достаточно длительным и, как следствие, достойным уважения. “Удачи Вам в этом деле!” – выразила общую поддержку телеведущей одна из подписчиц.



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