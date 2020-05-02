Нападающий “Динамо” Филипп перенес операцию на руке в Германии

02.05.2020, 9:28, Новости дня

Немецкий нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп перенес операцию на левой руке в Германии, об этом сообщил главный врач столичной команды Александр Ярдошвили.

"У немца было диагностировано защемление нерва, вследствие чего страдала подвижность кисти, – приводит слова Ярдошвили пресс-служба "Динамо". – Из-за этого он пропустил третий сбор, а в весенних играх выступал в специальной лангетке".

По словам врача, оперативное вмешательство прошло успешно, самочувствие у футболиста хорошее: "Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе", – подытожил Александр.

Напомним, Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. В составе московской команды Максимилиан в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.