Собянин рассказал, куда пойдут штрафы за нарушение режима самоизоляции

02.05.2020, 9:28, Новости дня

Реальное число заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве составляет два процента от всего населения города. Это — результат скрининговых исследований, написал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр столицы отметил, что это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. По его словам, сдержать распространение инфекции смогли благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.

Штрафы от нарушителей режима самоизоляции пойдут на борьбу с COVID-19, рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". Полученные средства потратят на лекарства, а также на лечение больных.

"Все средства, которые будут поступать от штрафов — не только от автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, — они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID. На медицину. Никуда больше — только туда", — сообщил мэр.

Полностью интервью с Сергеем Собяниным смотрите на телеканале "Россия 24" сегодня после 15 часов по московскому времени.