Министр спорта Матыцин: мы готовы содействовать завершению чемпионата России

02.05.2020, 9:28, Новости дня

Министр спорт Российской Федерации Олег Матыцин высказался о возобновлении в российской премьер-лиге сезона, который приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров, – приводит слова Матыцина РИА Новости. – В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация".

Российское первенство по футбол было приостановлено 17 марта. В понедельник, 27 апреля, руководство РФС и РПЛ обсудили с клубами сроки возможного возобновления чемпионата страны.

По последней информации российская премьер-лига может возобновиться в конце июня – 21 или 28 числа. При этом в пятницу, 15 мая, на исполкоме РФС вновь будет поднят вопрос о возможности возобновления футбольных турниров в стране.

"Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно", – подытожил Матыцин.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 3,4 миллиона человек, из которых 240 тысяч скончались.